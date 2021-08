La Liga spagnola chiude con la Cvc. Il fondo darà ai club 2.7 miliardi

IL TEMPO - Il mega accordo da 2,7 miliardi di euro col fondo CVC con la Liga rappresenta una grande boccata d’ossigeno per i club spagnoli che non stanno attraversando a livello finanziario un ottimo momento. Tra questi - per esempio - c’è anche il Barcellona che può annunciare il rinnovo di Messi per i prossimi anni e incentivare l’arrivo di altri campioni nella Liga del calibro di Mbappè e Haaland.