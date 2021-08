La grinta di Shomurodov: “Sono qui per vincere”

Calafiori, ai microfoni de laroma24.it dice: “La prima cosa che chiede Mourinho è l’attenzione alla fase difensiva“. Questo non spaventa Eldor Shomurodov che oggi potrebbe esordire nell’amichevole che la Roma giocherà alle ore 12 contro il Belenenses. “Mi piacerebbe aiutare la squadra a vincere dei titoli. Voglio dare il massimo e continuare a crescere. La Roma è una delle migliori squadra italiane e ci sono molte cose positive, ho visto come i tifosi sostengono la squadra, come si giocano le partite“, ha detto l’uzbeko. “E’ stato deciso tutto molto velocemente. Avevamo voglia di concludere la trattativa, hanno agito tutti molto rapidamente. Ed eccomi qui. Un altro motivo è che cerco sempre di puntare in alto. Quindi, anche questo è molto importante per me“.

(gasport)