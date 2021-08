La dirigenza dalla Raggi: "Il nuovo stadio in centro"

La Roma sullo stadio non ha tempo da perdere. Lo si capisce anche dal doppio appuntamento che i dirigenti del club hanno avuto con la sindaca Virginia Raggi. Giovedì scorso il ceo Fienga aveva gettato le basi e ieri, accompagnato da Stefano Scalera, «Head of External Affairs», è tornato a salire i gradini del Campidoglio per un nuovo incontro. L’area dell’Ostiense sarebbe fra le preferite, ma il Gazometro presenta seri problemi legato alla bonifica della zona, mentre su Mercati Generali andrebbero prima eliminate altre destinazioni d’uso che finora hanno avuto la priorità.

(gasport)