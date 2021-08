La “danza” di Mou, Abraham: “Qui per lui”. Trasferta al Polo Nord

La partita che gioca Josè Mourinho a bordocampo, quando la sua Roma è impegnata in gara ufficiale, è un evento nell'evento. Il tecnico portoghese si sbraccia, corre, gesticola, si fa riprendere dalla squadra arbitrale. Nel corso del match contro il Trabzonspor lo Special One è sembrato quasi voler marcare un attaccante avversario, avvicinatosi nello sviluppo dell'azione all'area tecnica di Mou. Un vero e proprio spettacolo nello spettacolo. «La sua presenza é stata molto importante - ammette Abraham - Mou mette pressione, è un vincente e io mi ritrovo in questo. Sono venuto per vincere subito dei titoli».

E se per la trasferta di Salerno creano qualche preoccupazione i sostenitori - circa un migliaio, rapporti non idilliaci tra le due tifoserie - che seguiranno la squadra, le uniche preoccupazioni per le trasferte di Conference riguardano le lunghe distanze da coprire: per i match contro Zorya Luhansk, Cska Sofia e Bodo/Glimt i giallorossi dovranno spostarsi in Ucraina, Bulgaria e Norvegia.

(La Repubblica)