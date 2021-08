La certezza: Dzeko non si muove dalla Roma

IL ROMANISTA (P. TORRI) - (...) Da più parti è ripartito il balletto di un Edin Dzeko in partenza, l'Inter lo vorrebbe insieme a Zapata per ridimensionare l'addio a Lukaku. (...) Il centravanti è stato sempre sul punto di salutare la Roma, prima al Chelsea, poi all'Inter, quindi alla Juventus, senza poi che mai si concretizzasse il suo addio. Succederà la stessa cosa pure questa volta. Perché possiamo dire con più che ragionevole certezza, che non c'è una possibilità che il bosniaco si sfili la maglia giallorossa. Ha ancora un anno di contratto con la Roma, poi si vedrà. (...)

LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE