Koopmeiners ha scelto l'Atalanta, ma l'accordo con l'AZ è in salita

Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Az ha scelto da tempo di vestire i colori nerazzurri dell'Atalanta, rifiutando anche altre proposte, fiducioso di sbarcare a Bergamo in questa sessione estiva. Ma più si avvicina il gong di fine calciomercato del 31 agosto e più cresce l’agitazione nella testa del giocatore e del suo entourage. Il pallino resta così nelle mani di Az e Atalanta. Da una parte, gli olandesi sono disposti a scendere al massimo a 17-18 milioni di euro, dai 20 di richiesta iniziale; dall’altra, la Dea è affaccendata in altri affari e non vuole salire dai 15 milioni messi sul piatto di recente, senza conoscere gli ulteriori sviluppi di mercato. E il vice De Roon e Freuler non è la priorità oggi per Gian Piero Gasperini.

(gasport)