Koopmeiners chiama Roma e Atalanta: "Fate presto, è stressante"

Dopo che la trattativa per Xhaka sembra ormai essere saltata, la Roma è a lavoro sul mercato per regalare a José Mourinho un nuovo centrocampista. Tra i nomi che i giallorossi e Tiago Pinto starebbero valutando c'è anche quello di Koopmeiners, centrocampista dell'AZ e nel mirino anche dell'Atalanta. A parlare di una sua possibile partenza dal club è stato lo stesso giocatore, che nella giornata di ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle trattative in corso per il suo cartellino. "Pensavo che sarebbe andato tutto più liscio. Nella mia testa c’è molto da fare. Questa situazione porta stress, perché alla fine ci pensi ogni giorno. Se il trasferimento non avverrà prima dell’inizio della stagione dovrò solo giocare bene e mettere più minuti possibile nelle gambe. Capisco che la gente pensi che io abbia detto addio al club da tempo, ma soprattutto in questo periodo, contraddistinto dal coronavirus, un addio è vero solo al momento delle firme. Come ho detto è una situazione stressante, ma riesco ad essere abbastanza calmo, anche perché sono in una situazione di lusso: l’Az non è un club che voglio lasciare a tutti i costi. I colloqui sono in pieno svolgimento".

