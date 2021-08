José sogna il tris di Coppa: un trofeo che vale 20 milioni

E' la neonata fra le Tre Grazie del calcio internazionale, questa competizione in cui domani la Roma si tufferà, la pomposamente definita Uefa Europa Conference League, per brevità Conference League, acronimo Uecl. La prima finale è in programma il 24 maggio 2022 a Tirana. Il montepremi non è disprezzabile, anche se non ci aggiusti il bilancio (ma molti non lo aggiustano neppure con la Champions, abbiamo esempi vicinissimi). In ogni caso i Friedkin e Mourinho vogliono che la Roma sia protagonista. Si gioca purtroppo il giovedì, il che, ormai è piuttosto evidente a tutti, aspira energie preziose per la gara di campionato di tre giorni dopo, ma è la tassa da pagare per la partecipazione. Gli introiti invece non sono disprezzabili. Entrare nella fase a gruppi, ossia per la Roma superare il Trabzonspor, vale già un premio di 2,94 milioni (sono 3,63 in Europa League). Poi nel girone, di 4 squadre, la vittoria varrà 500mila euro e il pareggio 166mila. Vincere il girone porta 650mila euro, arrivare secondi (e a quel punto disputare un playoff con una terza di Europa League) 325mila. Poi premia salire per ogni passaggio di turno, fino ai 3 milioni se si arriva in finale. Considerati gli introiti del market pool, calcolabili solo a fine stagione, aggiudicarsi la Conference League farà guadagnare dai 15 ai 20 milioni, incassi da stadio esclusi.

(Il Messaggero)