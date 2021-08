José: «Impossibile non vincerla, ma in rosa vorrei più esperienza»

Dopo la splendida prestazione di Lorenzo Pellegrini contro la Salernitana, non si fa fatica ad intuire i motivi del feeling del numero 7 con Josè Mourinho. Intesa sottolineata anche dalle dichiarazioni a caldo: «Cosa ci ha detto il tecnico nell'intervallo? Di rimanere tranquilli - spiega il capitano -, che continuando a giocare così avremmo trovato la via del gol. Cosa che poi è accaduta regolarmente».

Risponde Mou: «Sono contento che Lorenzo creda che io abbia trasmesso questa tranquillità. Era impossibile non vincere. Ho detto loro che contro la Fiorentina in vantaggio ero preoccupato, mentre oggi sul pari ero tranquillo. Abbiamo dominato».

Intanto lo Special One trova il modo per sottolineare una certa carenza di esperienza all'interno della rosa: parole al miele per i Friedkin e per il progetto, ma l'allenatore non ha voluto nascondersi rispetto alle proprie responsabilità, spiegando come voglia accelerare il processo di crescita della squadra. Restano un paio di giorni a Tiago Pinto per accontentare Mou.

(Il Messaggero)