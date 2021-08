Italiano amaro: «Che peccato». Barone secco: «Vlahovic resta»

Davanti al presidente Commisso (in tribuna anche l’agente di Vlahovic) la Fiorentina si dimostra squadra. Corre, gioca, lotta e perde contro la Roma solo perché, alla fine, viene fuori la maggiore qualità dei giallorossi. Mourinho, ancora una volta, riempie di complimenti Italiano, ma al tecnico viola non basta: «E’ un peccato perdere una partita giocata con questa mentalità» l’ammissione delll’allenatore.» Capitolo Vlahovic: Barone dice: «Non è in vendita, resterà», Italiano aggiunge: «Non penso ci sia mai stato un problema, deve solo pensare a fare gol. Sappiamo il suo valore e lui sa che è stimatissimo: per noi Dusan concentrato e motivato è un’arma in più».

(gasport)