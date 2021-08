C'è fiducia all'Inter per l'arrivo di Edin Dzeko a stretto giro di posta: i nerazzurri contano di ricevere l'ok definitivo della Roma già in mattinata, e sono impazienti di accogliere il bosniaco - riservata la numero 9 - per le visite mediche. Spettatore interessato anche Romelu Lukaku, che verrà liberato solo nel momento in cui il club avrà messo a disposizione di Inzaghi il suo sostituto.

(gasport)