In vendita c'è l'esercito degli esuberi: Florenzi va al Milan, Nzonzi da Blanc

Durante il viaggio a Londra, dove ha definito l'acquisto di Abraham, Tiago Pinto ha cercato di trovare una sistemazione a Olsen, Diawara e Carles Perez. Il portiere ha ricevuto una proposta dallo Sheffield United, ma non ha ancora dato il via libera al trasferimento. Lille e Rennes, invece, offrono solo il prestito. Diawara piace al Wolverhampton: sul piatto ci sono 12 milioni ma non ancora ha accettato. In Italia è tornato a farsi vivo il Torino ma l'ingaggio frena il club granata. Anche perché se non parte, difficilmente la Roma acquisterà un altro centrocampista last-minute.

E, nel caso, Zakaria e Anguissa rimangono i nomi più papabili. Gli stessi intermediari che hanno proposto Torreira alla Lazio lo hanno offerto anche alla Roma, ricevendo una risposta tiepida. Intanto il Newcastle è pronto a versare 13 milioni per Carles Perez, ma è destinato a restare a Trigoria.

Per Nzonzi l'Al Rayyan allenato da Blanc fa sul serio, ma il francese prima di salutare chiede una buonuscita di 1,5 milioni. Per quanto riguarda Florenzi Roma e Milan discutono sulla formula, ma il braccio di ferro è destinato all'happy-end.

(Il Messaggero)