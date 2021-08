In Turchia con Eldor. Nel mirino di Tammy l'esordio con la Viola

Veramente difficile vedere in campo Abraham con il Trabzonspor, complicato con la Fiorentina ma non impossibile. L'inglese è in partenza per Londra per sistemare la questione del visto e al suo ritorno dovrà rispettare cinque giorni di quarantena: potrà allenarsi a Trigoria e tornare a casa, la classica quarantena light casa-lavoro-casa. In questo caso la partita contro la Fiorentina è considerata "lavoro". Quindi in teoria potrà essere a disposizione di Mourinho, la controindicazione è che non avrà avuto modo di allenarsi troppo tempo con il resto della squadra.

Abraham sarà a disposizione per il ritorno del playoff di Conference, il 26 agosto allo stadio Olimpico contro i turchi. Per ora tocca a Eldor Shomurodov e non è escluso che, nel 4-2-3-1 o 4-4-2 dello Special One, non si possano vedere insieme (stesso discorso vale per Mayoral, che resta il centravanti di scorta).

Sono 4500 i biglietti venduti ieri per la prima di campionato con la Fiorentina, tanti i disservizi - assicura la Roma - legati a un fornitore della biglietteria online.

(Il Messaggero)