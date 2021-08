In Conference League c'è Bruno Peres sulla strada giallorossa

Saranno i turchi del Trabzonspor i primi avversari in Conference League della Roma di Mourinho: battuti ai rigori, nella serata di ieri, i norvegesi del Molde. I giallorossi si prepareranno alla sfida europea passando per l'amichevole di domani contro il Raja Athletic Club, confermata dopo le ombre di un possibile forfait dei marocchini a causa di questioni legate al pagamento degli stipendi dei loro giocatori.

Intanto continuano ad allenarsi a parte, a Trigoria, i giocatori della cosiddetta lista B. Per Alessandro Florenzi è in atto un braccio di ferro con il Milan: c'è accordo sulla valutazione del cartellino - 6 milioni di euro -, ma i giallorossi vogliono condizioni molto semplici da raggiungere per far scattare l'obbligo di riscatto. I rossoneri, invece, vogliono legare il trasferimento definitivo di Florenzi alla qualificazione alla prossima Champions League.

La Salernitana intanto pensa a Santon mentre Pastore ammette: «Vorrei andar via ma non ho offerte concrete».

(Il Messaggero)