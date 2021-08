In attacco tocca al vice-Zaniolo: si scalda Perez

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera contro la Salernitana, per la seconda giornata della Serie A 2021/2022. I giallorossi di Mourinho approcciano alla sfida con tre successi consecutivi, considerando anche le gare di Conference League, e la sensazione è quella di non fermare la striscia positiva di vittorie. L'unico dilemma riguarda al momento la formazione, visto che alcuni giocatori potrebbero riposare dopo esser stati chiamati in causa così spesso dal tecnico mentre altri, vedi Zaniolo squlificato, dovranno esser per forza di cose sostituiti. La sensazione è che possa al momento giocare Carles Perez, visto che lo spagnolo fino a questo momento è sempre stato chiamato in causa proprio per sostituire il 22 giallorosso. Non è da escludere però anche una sorta di cambio di modulo, magari proprio quel 4-4-2 che la Roma utilizza in fase difensiva e che vedrebbe scendere in campo dal primo minuto le due punte.

(Il Messaggero)