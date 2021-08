Il giallo di casa Smalling: sventato un altro furto

Dopo la paura di qualche mese fa, quando Chris Smalling subì una rapina nella sua villa sull'Appia antica mentre si trovava all'interno dell'abitazione, altra brutta esperienza per il centrale della Roma. L'ex Manchester, che si trova in ritiro in Portogallo con la famiglia, ha ieri ricevuto la notizia di un altro tentativo di furto all'interno della sua residenza romana. L'ipotesi degli inquirenti è che qualcuno possa aver puntato il calciatore, magari con l'aiuto di un basista.

E' da poco passata la mezzanotte di sabato notte quando le telecamere di sorveglianza di casa Smalling inquadrano almeno due individui, incappucciati, che già sono riusciti a superare il perimetro disegnato dal sistema d'allarme della villa del calciatore. La vigilanza privata interviene tempestivamente con torce e tanto di pistole alla mano, imponendo così la fuga ai malviventi.

Viene anche avvisata la polizia, che dà il via alla caccia ai malviventi: di loro, però, nessuna traccia.

(Il Messaggero)