I giallorossi ritornano in Europa dopo 105 giorni

Era il 7 maggio 2021 l'ultima volta in cui la Roma scendeva in campo per una gara valevole per una competizione europea. Dopo 105 giorni i giallorossi tornano sul terreno di gioco per esordire in una nuova competizione Uefa: la Conference League. José Mourinho vuole sognare e fare in modo che la sua squadra arrivi il più lontano possibile, nella speranza che i tifosi rivivano emozioni che sembrano lontane. Come quelle dell'11 aprile 2018 contro il Barcellona o, tornando ancora più indietro, quelle del 12 ottobre 1961 con la Coppa Città delle Fiere.

(corsera)