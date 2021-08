Green Pass e doppi filtri: il ritorno all’Olimpico dei primi 30 mila per Roma-Fiorentina

Dopo il primo test in occasione di Roma-Raja Casablanca, l’amichevole disputata all’Olimpico sabato scorso, stasera si fa sul serio. Ritorna il campionato di Serie A: dopo una stagione e mezzo con gli spalti praticamente vuoti, il popolo del calcio tornerà allo stadio.

Il rischio che i piccoli disagi vissuti dai tifosi ai cancelli in occasione della prima partita con il Green Pass possano ripetersi, e anzi moltiplicarsi in virtù dei 24mila biglietti già venduti per Roma-Fiorentina, è reale. Il sistema di sicurezza messo in campo dalla questura sarà imponente.

Il questore Mario Della Cioppa ha annunciato che sarà replicato il modello adottato per le quattro partite degli Europei, in particolare per Ucraina-Inghilterra, con «doppi filtri e doppi controlli » proprio per evitare assembramenti ai varchi del prefiltraggio e consentire la lettura ottica del certificato vaccinale.

Il primo punto di controllo potrebbe essere anticipato, con delle transenne, all’altezza del ponte Duca d’Aosta, della Farnesina e in corrispondenza degli altri punti d’accesso allo stadio, ben prima dei cancelli del prefiltraggio. Accanto ai 500 steward ci saranno anche alcuni medici messi a disposizione della Roma nell’ottica di facilitare l’esame dei Green Pass, che vengono rilasciati anche a chi non è vaccinato ma risulta negativo al tampone eseguito a non più di 48 ore dall’incontro.

(La Repubblica)