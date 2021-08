Green pass, caos all'Olimpico

La voglia di vedere la Roma è tanta, ma la burocrazia ha innervosito i tifosi, vittime dei disagi organizzativi. Roma-Raja Casablanca, la prima partita all’Olimpico con il Green Pass, è contraddistinta dall’amore dei 15mila tifosi, 6mila ospiti, ma è stata preceduta anche da diversi disagi. Alle 20 si forma una lunga fila all’Obelisco, dove la polizia ha disposto l’allestimento delle passerelle per garantire il distanziamento durante i controlli. Almeno un centinaio di tifosi sono stati indirizzati alla farmacia di ponte Milvio per scaricare il documento con il codice a barre necessario per l’ingresso. Ma c’è anche qualcuno, che avendo fatto la seconda dose a ridosso del match, non è riuscito a scaricare il Green pass e resta fuori. Problemi anche i tifosi ospiti arrivati dal Marocco che avevano fatto il tampone ma non avevano scaricato il Green Pass.

(La Repubblica)