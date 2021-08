Gli ex Gervinho e Peres sulla strada di Mourinho

Sono serviti i calci di rigore per decretare l'avversaria della Roma in Conference League: passa il Trabzonspor di Gervinho, Bruno Peres - a segno dal dischetto - e Hamsik, grazie alla vittoria sul Molde. Tutto pronto dunque per la doppia sfida tra giallorossi e turchi in programma per il 19 ed il 26 di agosto. E la squadra di Avci potrà contare su un nuovo arrivo: si tratta di Andreas Cornelius - altra conoscenza del campionato italiano, ieri in tribuna - che potrebbe essere a disposizione per la sfida contro Mourinho e i suoi.

(gasport)