Giallorossi teste di serie. Le prime subito agli ottavi

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Oggi la Roma conoscerà le avversarie da affrontare nella fase a gironi di Conference League. Alle 13.30 (diretta Sky) è in programma il sorteggio che definirà la struttura degli otto gruppi: dall’urna di Istanbul usciranno le tre avversarie che la squadra di Mourinho - inserita in prima fascia - dovrà affrontare per accedere al turno successivo. E in questo senso sarà fondamentale qualificarsi da prima della classe: vincendo il girone infatti si accede direttamente agli ottavi di finale mentre le seconde dovranno disputare i sedicesimi. Grazie alla qualificazione alla fase a gironi la Roma incasserà 2.94 milioni di euro.