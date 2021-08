Giallorossi in prima fascia, occhio a Rennes e Feyenoord

Definito il quadro delle 32 partecipanti alla fase a gironi della Conference League: tra le favorite spiccano Tottenham - ribaltata la sorprendente sconfitta dell'andata contro il Pacos de Ferreira con un secco 3-0 - e la Roma. Alle 13.30 il sorteggio a Istanbul. Ci sarà ovviamente da considerare chi 'retrocederà' a dicembre dall'Europa League, ma al momento giallorossi e Spurs sembrano avere una marcia in più rispetto alle altre.

Roma e Tottenham saranno entrambe in prima fascia, avendo un ranking Uefa da primi 20 posti in Europa e con loro ci saranno Copenaghen, Basilea, Gent e AZ, Slavia Praga e Lask. Le più temibili in seconda fascia: Rennes e Feyenoord, mentre in terza occhio a Union Berlino e Vitesse.