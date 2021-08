Giallo-stipendi per il Raja. Ma domani si giocherà...

Sono circa 10 mila i biglietti staccati per la presentazione allo Stadio Olimpico della Roma targata Mourinho: domani l'amichevole contro il Raja Athletic Club, che per qualche ora si è tinta di giallo. A causa di un contenzioso sugli stipendi dei calciatori del club marocchino, infatti, alcuni dubbi si erano insinuati sulla possibilità che la partita potesse effettivamente andare in scena. Gli organizzatori, però, avrebbero tranquillizzato la Roma: «Tutto okay, gli allenamenti dei calciatori sono già ripartiti».

(gasport)