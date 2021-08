Gadget di Roma e Lazio per i vaccini dei giovani

Ci sono anche i gadget delle squadre del cuore per chi, tra i giovanissimi, si vaccinerà tra il 12 e il 13 agosto. Un'altra iniziativa della Regione Lazio per incentivare la fascia dei più giovani che dovranno rientrare in classe a settembre. Ecco perché sono stati organizzati nuovi junior day con un massiccio impegno dei pediatri per i 180mila under16 ancora da immunizzare. Come detto, bisogna ingegnarsi e trovare nuove modalità per proteggere i ragazzi. Da qui l'ultima iniziativa, Torniamo allo stadio, vacciniamoci!. Organizzata dal policlinico Tor Vergata e Croce Rossa italiana, in collaborazione con la As Roma e Ss Lazio. Nello specifico, chi effettuerà il vaccino presso l'hub la Vela, riceverà un gadget ufficiale della propria squadra del cuore. La promozione è valida per i primi 400 vaccinati tifosi giallorossi nella giornata del 12 agosto e i primi 250 nella giornata del 13 agosto per i tifosi biancocelesti. Per le prenotazioni, l'accesso è al link prenotavaccino-covid.regione.lazio.it .

(Il Messaggero)