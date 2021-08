Frenata per Xhaka, l'Arsenal: "Resta". E la Roma adesso vira su Koopmeiners

A poche settimane dall'inizio della nuova stagione, la Roma continua a muoversi sul mercato per regalare a José Mourinho nuovi rinforzi per rafforzare la propria rosa. Il nome in cima alla lista degli obiettivi di Tiago Pinto era Granit Xhaka, ma nelle ultime ore si è registrata una frenata della trattativa. Troppo alte le richieste dell'Arsenal, i giallorossi non vogliono spendere più di venti milioni e per questo hanno scelto di virare su Koopmeiners. Il centrocampista dell'AZ era già stato trattato dai giallorossi, che avevano poi deciso di tentare l'affondo sullo svizzero dei Gunners. Il club olandese chiede una cifra vicina ai venti milioni per lui, ma la giovane età del giocatore permeterebbe di ammortizzzare meglio l'investimento. Tiago Pinto ora accelera, per chiudere le ultime trattative in entrata prima dell'inizio della stagione e regalare allo Special One i colpi promessi.

(gasport)