Florenzi tra viola e Lione: Mou non lo vede, la Ligue 1 chiama. E se Zappacosta non va a Firenze...

Estate strana per Alessandro Florenzi, che non si sente parte del progetto della Roma e si guarda intorno. Non è da escludere che il laterale, fresco di vittoria dell'europeo, voglia collezionare una nuova esperienza all'estero. E il Lione sta riflettendo sull'ipotesi di farsi concretamente avanti dopo il ritorno alla base di De Sciglio. Occhio poi alla Fiorentina, che ha individuato in Zappacosta il sostituto di Lirola - trasferimento definitivo al Marsiglia -. Ma se il giocatore del Chelsea fosse troppo difficile da raggiungere, la candidatura di Florenzi prenderebbe quota. Più difficile, invece, pensare a un suo coinvolgimento nei piani di José Mourinho.

(gasport)