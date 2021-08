Il Milan ha praticamente definito l’arrivo di Alessandro Florenzi dalla Roma. C’era l’accordo per il prestito, la trattativa è stata più lunga del previsto perché il club giallorosso voleva l’obbligo di riscatto, i rossoneri solo il diritto. Alla fine l'accordo è su quest’ultima formula, anche per le pressioni del giocatore, che non avrebbe accettato una destinazione diversa dal Milan.

(Corsera)