Florenzi-Milan: si va verso il si

Alessandro Florenzi è vicino alla terza cessione in due anni.. Nelle due esperienze passate (Valencia e Psg), l'ex capitano giallorosso è sempre tornato alla base. Con il Milan lo scenario che si va profilando è simile: il prestito sarà oneroso (Massara offre 1, Pinto chiede 1,5), non c'è accordo sulla formula del riscatto. I rossoneri chiedono un semplice diritto, la Roma invece che a determinate condizioni si tramuti in obbligo. La partenza del laterale non basterà comunque per inserire nella rosa il regista richiesto da Mourinho. Sia per una questione di costi che per un semplice conteggio numerico. Se non ne parte almeno uno (ma Diawara sta puntando i piedi, non accettando per adesso il Wolverhampton e il Torino) difficilmente si potrà affondare il colpo per uno tra Zakaria e Anguissa. SI pensa anche ad un centrale difensivo: in queste ore si sono fatti avanti diversi intermediari che hanno offerto i loro assistiti (Lenglet, Botman, Aguerd, Kabak). La risposta però per tutti è stata la stessa: se non cediamo (nel caso, attenzione a Ibanez), rimaniamo così. Anche per un arrivo last-minute del vice Karsdorp: monitorato l'ex Zappacosta. Per Pedro c'è stato un timido sondaggio del Siviglia.

(Il Messaggero)