Florenzi-Milan: è braccio di ferro sulla formula del prestito

Strada ormai tracciata: Ebrima Darboe e la Roma dovrebbero continuare insieme. Nell'incontro di un'ora e mezza andato in scena ieri tra Tiago Pinto e l'agente del giocatore si è trovata una bozza d'accordo sulla base di 600 mila euro a stagione a salire per i prossimi 5 anni: servirà un altro vertice tra le parti, ma l'intesa sembra a portata di mano.

Questione di giorni, invece, per l'addio di Alessandro Florenzi, su cui è piombato il Milan. I rossoneri, consapevoli del fatto che il classe '91 sia finito ai margini del progetto giallorosso, tentano di strappare un accordo favorevole, forte dell'intesa già raggiunta con il giocatore. Ed è per questo che da Milanello hanno detto di no ad un trasferimento definitivo, almeno da subito. Divergenza anche sulla formula quindi: a Trigoria puntano ad inserire un obbligo di riscatto, mentre il Milan vorrebbe subordinare il passaggio definitivo del giocatore in rossonero alla qualificazione alla prossima Champions.

Altre cessioni: Nzonzi attende che l'Al Rayyan inoltri alla Roma un'offerta ufficiale per lui. Providence piace al Cercle Brugge ma aspetta il Bologna.

(Il Messaggero)