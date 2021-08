Florenzi-Milan: chiusura vicina

Fumata quasi bianca per Alessandro Florenzi al Milan: l’accordo con la Roma potrebbe essere firmato già oggi. Ieri in mattinata c’è stata un’altra chiamata fondamentale fra i rappresentanti dei due club. E l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, ha mediato ancora una volta fra le parti, visto che l'ex capitano giallorosso è deciso a trasferirsi in rossonero.

I giallorossi richiedevano un prestito oneroso, nei giorni la cifra è scesa e si può chiudere a un milione per il prestito e 4 milioni per il riscatto con determinate clausole.

(Gasport)