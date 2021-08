Florenzi, frenata e ripresa: ma tra Milan e Roma balla solo mezzo milione

Florenzi al Milan sembrava tutto già fatto, con il laterale romano già in viaggio verso Milano, quando la trattativa è stata rallentata dal mancato accordo fra rossoneri e Roma riguardo alla cifra da versare per il prestito. I contatti fra i due club però sono andati avanti per tutto il giorno e in nottata c’è stato un riavvicinamento. Pare insomma che già oggi il contratto possa essere firmato: si parla di una differenza di 500mila euro, fra l’offerta del Milan (un milione per un anno) e la richiesta della Roma (almeno 1,5). La Roma aveva inoltre insistito molto in questi giorni sull’obbligo di riscatto e per facilitare l’andamento dei contatti alla fine ha deciso di accettare la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che avrebbe voluto evitare.

(gasport)