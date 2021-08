Florenzi duro: «Con la Roma ho chiuso»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Bordate di Florenzi alla Roma. Il nuovo terzino del Milan ha approfittato della conferenza di presentazione per togliersi alcuni sassolini (o macigni?) dalle scarpe. «Ci sono squadre che fanno le loro scelte. Col Valencia c'era un discorso economico, hanno addirittura dovuto cedere gratis il loro capitano, il PSG ha preso Hakimi a 70 milioni più bonus e l'ho accettato. La Roma ha deciso di mettermi da parte dopo essere tornato da campione d’Europa, ma credo che la scelta sia stata fatta due o tre anni fa. L'ho accettata a malincuore. Tutti sanno che sono romanista, non è un segreto».

Una versione che cozza con quella di Mourinho, che ha parlato della volontà del giocatore di lasciare Trigoria e iniziare una nuova avventura lontano dalla Capitale e dal suo passato. Florenzi ha rincarato la dose parlando della posizione del club giallorosso che - a detta del laterale di Vitinia - lo avrebbe scaricato per ragioni diverse dal suo rendimento in campo. «La Roma ha fatto una scelta tecnica ma per me non è così, c'è qualcos'altro. L’ho accettata a malincuore ma non è sfiducia nei confronti del giocatore. Ho messo un ennesimo punto sulla Roma. Per quello che mi riguarda adesso cercherò di far parlare il campo». Parole d'addio, nonostante le strade del classe '91 e dei giallorossi potrebbero incrociarsi di nuovo: se non dovesse essere riscattato a fine stagione, Florenzi - legato alla Roma fino al 2023 - sarebbe costretto a rientrare al Fulvio Bernardini