"Fine del ritiro, tutti stanchi": Mou soddisfatto

Una cena di sushi per festeggiare la fine del ritiro in Portogallo, aspettando l'amichevole di stasera contro il Betis. Un occasione per i giocatori della Roma per fare gruppo in vista dell’inizio del campionato, con il benestare di Mourinho, assente alla serata ma sempre attivo su Instagram, con un video che riprende giocatori e staff tecnico: “Training camp finito, tutti stanchi”. Il 14 agosto, contro il Raja Casablanca, l'ultimo test che vedrà il ritorno dei tifosi allo stadio. Prelazione esclusivamente online per i vecchi abbonati, poi vendita libera dei tagliandi rimanenti. Sarà obbligatorio presentare all’ingresso dell’Olimpico il green pass per accedere. Di fatto, per le partite casalinghe, la Roma potrà contare sulla presenza di 32 mila spettatori.

(La Repubblica)