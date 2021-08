Figc, "progetto Fenice": le proposte di Gravina al governo per salvare il calcio

REPUBBLICA.IT (M. PINCI) - Si chiama “Project Fenice” il piano con cui la Federcalcio prova a chiedere al governo gli aiuti per far risorgere dalle proprie ceneri il calcio italiano. È il piano inviato la scorsa settimana a Draghi e presentato in queste ore alla sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. Firmato dalla società di revisione Pwc, analizza la crisi in cui il calcio italiano si è avvitato negli ultimi 12 anni. E propone soluzioni per uscirne con corposi interventi statali. Tra cui garanzie o finanziamenti pubblici al calcio per 500 milioni e un vantaggio fiscale per attrarre i campioni.

La premessa è che “Pwc non fornisce alcuna garanzia in merito alla correttezza e completezza delle informazioni” e “non si assume alcuna responsabilità per eventuali omissioni”. Ma nei 12 anni pre Covid, il calcio professionistico italiano ha prodotto perdite per 4,1 miliardi e l’indebitamento si è quadruplicato. Sono 4 anni che i margini operativi si riducono a causa del costo del lavoro, cresciuto mediamente del 4,6% all’anno. La sentenza è la “non sostenibilità del sistema nel breve medio periodo”. Poi ci si è messo il Covid: per la Serie A, -302 milioni dei ricavi da stadio, -228 milioni dagli sponsor, -334 plusvalenze. In totale, l’impatto è di 1 miliardo e 37 milioni di perdite. Con 5,2 miliardi di debito. E quindi è inevitabile chiedere aiuto. [...]

Tra i punti evidenziati, l’ipotesi di misure di sostegno statale a breve termine per il fabbisogno di cassa del calcio professionistico: l’accento va sulla proposta di garanzie o finanziamenti statali per 500 milioni, in relazione all’aumentare del debito, da vincolare a investimenti virtuosi come infrastrutture, settori giovanili e calcio femminile. Una cifra che andrebbe, secondo Pwc, distribuita così: 360 milioni alla Serie A, 90 milioni alla Serie B e 60 milioni alla C. [...] C’è anche, nel documento, l’idea di allargare i vantaggi fiscali del decreto crescita a tutti i trasferimenti, non solo a chi non sia residente in Italia da almeno 2 anni. Una misura che, secondo la relazione, avrebbe l’effetto di ridurre il costo dei professionisti e di attrarre talenti (non solo) dall’estero. [...]

In cambio, la Figc si pone l’obiettivo di sviluppare misure di controllo anche settimanali, per promuovere l’autosufficienza economico-finanziaria del calcio. Insomma, per ridurre le spese folli che hanno prodotto un sistema che non sta in piedi. Come? Come un tetto di spesa in linea con i flussi di cassa. Un hub della Federcalcio dovrebbe monitorare su base settimanale o mensile i flussi di cassa. E verrebbe introdotto un Salary cap, con luxury tax sui trasferimenti che lo sforano. In linea con le misure che sta adottando la Uefa.

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE