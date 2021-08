Figc al Governo: Decreto Crescita per tutti gli atleti

Si chiama 'Project Fenice' il piano di 22 pagine già inviato a Draghi e presentato ieri in video conferenza da Gabriele Gravina al sottosegretario Valentina Vezzali: il documento analizza i numeri della crisi del calcio e propone un complesso apparato di interventi pubblici per risanare la struttura dello sport più popolare in Italia.

Finanziamenti di 500 milioni - di cui 360 destinati alla Serie A -, eliminazione dei vincoli del Decreto Dignità sulle sponsorizzazioni legate al mondo del betting, riapertura al 100% degli stadi con Green Pass, agevolazioni varie e sgravi fiscali per i calciatori.

E spunta anche la richiesta di estensione delle norme previste dal Decreto Crescita - un risparmio del 50% sulla tassazione degli stipendi - a tutti i trasferimenti.

(Il Messaggero)