Ex abbonati in pole: così le squadre ripopolano gli stadi

Fra nove giorni prenderà il via la nuova Serie A nel segno di una mini e ritrovata normalità, ma ciò avverrà all’interno di uno scenario comunque in rapida e continua evoluzione. Perché dominato, appunto, dall’incertezza della situazione pandemica. Le grandi stanno seguendo una linea abbastanza simile, fra biglietti singoli e prelazioni ai vecchi abbonati. Il viaggio fra le 20 società del massimo campionato, mostra appunto (ad eccezione del Cagliari, che sta portando avanti l’idea di un mini abbonamento per un numero di gare da definire e, con tempi più lunghi, forse del Venezia) un comportamento in linea con la situazione. Dunque, partendo dal pieno rispetto della normativa anti Covid-19, si va generalmente verso l’esclusiva vendita di biglietti per gare singole, eventualmente con una prelazione riservata ai vecchi abbonati della stagione 2019-2020 (e relativi voucher), bloccati dalla prima ondata del virus nel marzo di un anno fa. Ma non è tutto. Per ottimizzare i flussi di ingresso, soprattutto in partite con numeri importanti di pubblico, la Roma intende procedere con ingressi scaglionati ad orari. Una soluzione già utilizzata, con successo, nella Capitale nelle quattro partite dell’Europeo ospitate all’Olimpico.

(gasport)