Esuberi e vendite: alta tensione e lite con i tifosi

Pastore e Nzonzi, ai minimi termini come rapporti col club, trattano la buonuscita con la società, Fazio non ne vuol sapere di accettare un’altra sistemazione, Diawara litiga con un tifoso fuori tifoso, che lo insulta perché con la sua permanenza blocca il mercato, mentre Villar risponde polemico sui social a chi gli muove delle critiche. Alta tensione in casa Roma sul fronte esuberi e giocatori in vendita, con Tiago Pinto volato in queste ore a Milano per provare a sfruttare gli ultimi giorni di mercato in un’ottica di alleggerimento che se riuscisse potrebbe regalare in extremis il tanto richiesto centrocampista a Mourinho. Nel frattempo lo Special One prepara la gara di stasera contro il Trabzonspor, intenzionato a non fare troppi cambi perché la stagione è appena cominciata e, forte della vittoria per 2-1 dell’andata, vuole superare il turno, prima della trasferta di Salerno in programma domenica sera (ore 20.45). In attacco conferma sicura per Zaniolo, stasera, visto che il ragazzo non ci sarà in campionato perché squalifica dopo il doppio giallo rimediato contro la Fiorentina. Dubbio tra la conferma di Abraham, dal primo minuto, oppure di Shomurodov, i due attaccanti che si giocano una maglia da titolare.

(La Repubblica)