Esordio in casa col Cska Sofia. Poi in Ucraina

IL TEMPO - Il debutto della Roma nella nuova Conference League sarà all’Olimpico, giovedì 16 settembre alle 21 contro i bulgari del Cska Sofia, affrontati anche l’anno scorso in Europa League. Poi il calendario stilato dalla Uefa prevede due trasferte. Ed è un bene, perché i giallorossi eviteranno di giocare in Ucraina e in Norvegia con le temperature invernali. La gara in casa dello Zorya Luhansk, che per le sue partite interne si sposta a Zaporizzja, è prevista il 30 settembre alle 18.45. Quindi il 21 ottobre il viaggio più lungo verso il Circolo Polare Artico: Bodo-Roma è la terza sfida del girone, mentre il turno successivo i norvegesi saranno di scena all’Olimpico. A differenza del passato, la quinta giornata rimette di fronte le avversarie del secondo turno e non del primo. Quindi la Roma affronterà lo Zorya in casa il 25 novembre, prima di chiudere in Bulgaria col Cska il 9 dicembre.