Esalta Abraham e scarica Dzeko: Mourinho show

È uno stratega troppo abile per non sapere quanto sia ghiotto il boccone Dzeko da dare in pasto alla stampa. Mourinho sa comunicare meglio di dieci uffici stampa messi insieme. E così la richiesta di andare all’Inter di Edin, diventa «una sorpresa per tutti noi», quando in realtà il tecnico aveva un accordo col giocatore, libero di andare dove voleva appena avesse avuto l’offerta di un biennale. Ma i “boss”, come li chiama Mou, insieme a Tiago Pinto, hanno subito aperto il portafoglio, facendo un enorme sforzo per portare nella capitale Tammy Abraham. Via un “traditore”, ecco il salvatore della patria: «Un colpo di mercato», lo definisce lo Special One, che esalta il ragazzo insieme agli altri due centravanti («Un attacco con Abraham, Mayoral e Shomurodov mi rende felice»). Nell’entusiasmo per l’arrivo di Abraham, infatti, Mourinho deve fare i conti con l’infortunio di Smalling: lesione muscolare al flessore della coscia. Una tegola pesante, alla vigilia della gara di domani sera in Turchia contro il Trabzonspor e della prima di campionato con la Fiorentina. Intanto, sul fronte biglietti, dopo gli enormi disagi della prima giornata, è proceduta senza intoppi la seconda giornata di vendita, per un totale di circa diecimila tagliandi. per Roma-Fiorentina.

(La Repubblica)