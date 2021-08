Effetto Lukaku, Dzeko verso l'Inter: ora la Roma sogna Icardi o Belotti

Ecco l'effetto domino: con Lukaku diretto al Chelsea, Dzeko sembra ad un passo dall’Inter. Chi lo rimpiazzerà la Roma? I tifosi sognano da tempo Mauro Icardi: l’attaccante argentino è stato proposto mesi fa da alcuni intermediari, ma a rendere di difficile riuscita l’operazione c’è l’ostacolo ingaggio.

Infatti l’ex Inter non potrebbe usufruire del Decreto Crescita, per una spesa difficilmente sostenibile per le casse della Roma, a meno di una partecipazione del PSG che libererebbe spazio in attacco per Messi. La pista più concreta rimane quindi quella che porta a Torino, da Andrea Belotti: intenzionato a non rinnovare il suo contratto, ha rifiutato una ricca offerta pervenuta dallo Zenit San Pietroburgo perché vuole rimanere in Serie A. La Roma, per il momento, non è andata oltre i 15 milioni di euro, ben lontana dalla richiesta di Cairo di 35.

(La Repubblica)