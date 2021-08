E Mourinho telefona a Lenglet

Dopo le cessioni, la Roma ha accumulato un tesoretto: tra cartellini ed ingaggi lordi il risparmio è di quasi 60 milioni. “Quello che manca“, per dirla alla Mourinho, potrebbe arrivare se il club riuscisse a piazzare altri calciatori di quello in esubero. Sfumata l’opzione Xhaka, a centrocampo resta in pole l’altro svizzero Zakaria che ha il contratto in scadenza nel 2022. I tedeschi chiedono 15 milioni, la Roma tratta. Costa meno Grillitsch, 10 milioni, dell’Hoffenheim. Ndombele, invece, è un vecchio pallino di Mourinho ma in queste ore rischia di scatenarsi una vera e propria asta. L’idea più economica porta a Torreira che l’Arsenal manderebbe in prestito. Si continua a riflettere anche in difesa. La strada principale porta a Lenglet che è chiuso al Barcellona da Garcia e Pique. Sembra ci sia stata una telefonata di Mourinho a casa del francese.

(corsport)