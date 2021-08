È l'Inter di Dzeko. Edin si prende il suo 9: «Tifosi, ci divertiremo»

Simone Inzaghi aspettava il suo centravanti come acqua nel deserto: Edin Dzeko, abile, arruolato e pure a segno nella prima uscita. Dopo surreali giorni di stallo con la Roma per uno stipendio ancora arretrato, ieri il bosniaco ha risolto la sua pendenza e, nello stesso momento, si è messo addosso la maglia nerazzurra numero 9. Ha esordito per un tempo intero, e ha pure segnato il gol del 2-0, ancora prima di essere tesserato: non la cosa più comune a queste latitudini. Alle 21.41 per l’esattezza, le alle parole pre-registrate del nuovo acquisto: "Sono molto felice per questa grande opportunità – ha detto Dzeko -, ringrazio il mister e i dirigenti che mi hanno dato fiducia e che pensano che io possa fare la differenza. Questo è un grande club, è il campione di Italia: sono qua da sei anni e so bene cosa significa l’Inter. Ci sono grandi campioni e sono sicuro che anche quest’anno ci divertiremo. I tifosi saranno contenti nel vederci in campo: li abbraccio e darò tutto per questa maglia".