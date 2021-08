E' la Special Roma. Mou, missione compiuta

Missione compiuta: la Roma strappa il pass per la fase a gironi della Conference League con un secco 3-0 al Trabzonspor. Una serata splendida per i romanisti: Nicolò Zaniolo torna al gol in gara ufficiale dopo l'infortunio e il gruppo comincia a mostrare segni di coesione evidente - l'abbraccio di squadra al classe '99 dopo la marcatura ne è un segno evidente -.

In chiave tattica, decisiva la scelta di invertire i ruoli tra Cristante e Veretout, il primo, pressato a uomo perché evitasse di impostare, ha alzato il proprio raggio d'azione - suo il gol del vantaggio -, mentre il secondo è spesso sceso a creare gioco.

L'identità rimane la stessa vista nelle ultime uscite: possesso ridotto all'osso e tentativo di verticalizzazione repentino. Ed è così che è arrivato il 2-0 firmato, appunto, da Zaniolo. Positivi Cristante, Pellegrini, Rui Patricio. A segno anche El Shaarawy, che chiude la partita da subentrato.

(gasport)