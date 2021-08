Dzeko va all'Inter e Pinto cerca l'erede Icardi il sogno, Belotti il nome di scorta

L'Inter prepara il doppio colpo: Edin Dzeko a titolo definitivo da subito e Zapata in prestito con obbligo di riscatto. Di conseguenza il tema attacco si fa principale in casa Roma, dove Tiago Pinto cerca profili per sostituire il bosniaco. E se Icardi preferisce proseguire al PSG nonostante l'arrivo di Messi, il club giallorosso ha effettuato un sondaggio per l'iraniano Sardar Azmoun, ma non è facile convincere lo Zenit. Complicata anche la pista Belotti, che costa tanto, mentre si studia la soluzione per arrivare ad Abraham del Chelsea: prezzo del cartellino 40 milioni di euro. Proposti poi a Trigoria Jovic, Scamacca e Seferovic, quest'ultimo destinato però in Premier.

(Il Messaggero)