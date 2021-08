Dzeko saluta e segna con l'Inter. Per Diawara c'è il Wolverhampton, Olsen verso lo Sheffield

Edin Dzeko, per sbloccare il suo passaggio all'Inter, ha rinunciato a un mese complessivo di stipendio (gli ultimi 15 giorni di luglio e i primi di agosto), lasciando sul tavolo un milione di euro lordo che si va ad aggiungere al bonus da un milione e mezzo di euro che l'Inter verserà alla Roma in caso di qualificazione alla Champions League. Nel comunicato il club giallorosso mette per iscritto che «dopo sei stagioni, Edin ha deciso di continuare la propria carriera altrove. La società prende atto del suo desiderio e intende ringraziare Edin per quanto fatto fino a oggi, augurandogli il meglio per il futuro».

La prossima cessione potrebbe essere Olsen in prestito allo Sheffield. Pinto ha lavorato anche all'accordo col Wolverhampton per Diawara: gli inglesi mettono sul piatto tra i 13 e 15 milioni di euro ma il guineano non si è ancora convinto. Il Newcastle ne pagherebbe tra 12 e 14 per Carles Perez, destinato però a restare. Nzonzi parla con l’Al Rayyan (Qatar), Florenzi ha fatto la sua scelta e aspetta che Roma e Milan si accordino sulla formula.

