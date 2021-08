Con le visite mediche sostenute già mercoledì, non è ancora arrivata l'ufficialità di Edin Dzeko all'Inter: per l'annuncio del centravanti bosniaco in nerazzurro manca ancora un documento, un adempimento burocratico che il giocatore deve risolvere con la Roma. Della questione si sta già occupando il suo procuratore, Alessadro Lucci, che lavora per fare in modo che il nuovo 9 nerazzurro possa essere impiegato già nell'amichevole di domani contro la Dinamo Kiev.

(corsport)