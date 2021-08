Dzeko dice sì all'Inter. L'alternativa ora è Azmoun

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Edin Dzeko ha detto sì all'Inter: il bosniaco ha ricevuto una chiamata nel pomeriggio di sabato dal proprio agente, che gli ha detto di aver trovato un accordo con l'Inter. Quindi la richiesta a Mourinho di non essere impiegato nell'amichevole contro il Betis. Poi l'attesa che la Roma pareggiasse l'offerta dei nerazzurri, ma il club non ha fatto nessun passo.

E allora si cerca il sostituto. Oltre a Belotti - Cairo chiede 20 milioni di euro ma i giallorossi potrebbero strapparlo al Toro per 14 milioni più uno tra Olsen e Darboe - sono in corsa Isaak, Abraham e Vlahovic. Ma costano 35, 40 e 60 milioni. Cifre difficili da reperire. L'alternativa è Sardar Azmoun, giocatore indicato direttamente da Josè Mourinho.

