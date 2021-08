Due tecnici da podio ed è già derby

Il campionato non è ancora iniziato, ma Roma e Lazio si danno già battaglia in attesa che si arrivi a disputare il derby della Capitale. Le due squadre in questa stagione hanno deciso di puntare in alto e investire molto sui propri tecnici. José Mourinho da una parte e Maurizio Sarri dall'altra. Due allenatori che in Serie A sono già passati e hanno fatto bene. Non è la prima volta però che giallorossi e biancocelesti si sfidano con guide titolate sulla propria panchia. La prima volta risale agli anni trenta, quando a guidare le due squadre c'erano Ara, Roma, e Viola, Lazio. L'ultimo scontro tra allenatori titolati risale al famoso Lazio-Roma 0-1 del 17 dicembre 2000, in cui Capello riuscì a imporsi sulla squadra di Eriksson.

(corsera)