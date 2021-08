Debito della Roma oltre 300 milioni. E Friedkin mette mano al portafogli

IL TEMPO (A. GIACOBINO) - La Roma ha più debiti ma il suo patron Thomas Dan Friedkin ha allargato ancora i cordoni della borsa. Secondo i dati resi noti dalla società giallorossa, infatti, l’indebitamento finanziario netto consolidato adjusted di As Roma al 30 giugno 2021 è pari a 302 milioni di euro e si confronta con un valore pari a 247,9 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e a 299,8 milioni di euro al 30 giugno 2020.

L’incremento dell’indebitamento finanziario netto rispetto a fine 2020, pari a circa 54,1 milioni di euro, è sostanzialmente determinato dal finanziamento soci erogati dalla Romulus and Remus Investments (RRI) di Friedkin per il tramite della controllante NEEP Roma Holding; dall’aumento dei debiti verso banche per finanziamenti lungo periodo e dalle minori disponibilità liquide, parzialmente compensati dal decremento del debito per prestito obbligazionario.

Nello scorso luglio 2021 la RRI per il tramite della controllante diretta NEEP Roma Holding ha effettuato un ulteriore versamento in conto finanziamento soci pari a 25 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital della società [...].