De Rossi scalda i cuori giallorossi E la Roma è pronta a dargli la chance

«LaRoma? Certo che mi piacerebbe allenarla, quando sarò pronto e me lo sarò guadagnato come tecnico e non per il mio passato da calciatore». Le parole di Daniele De Rossi a Sportwee nons ono passate inosservate ai piani alti di Trigoria.

La Roma riabbraccerebbe subito De Rossi, a cui prima del Boca era stato offerto di fare il vice del CEO Fienga. È chiaro, però, che le esigenze di entrambi le parti devono combaciare. Mourinho ha già uno staff tecnico e l’unica soluzione che oggi potrebbe offrire la Roma sarebbe un posto nel vivaio. Dove, però, alla Primavera c’è il papà di Daniele, Alberto. E allora è tutto posticipato al prossimo anno, sempre che De Rossi non voglia partire con una prima squadra.

(Gasport)